Богачук пояснив, чому зараз важко знайти суперника

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) пожалівся, що потенційні суперники намагаються його уникати, хоча сам він готовий боксувати проти будь-кого.

Про це Богачук сказав у коментарі для Спорт-Експрес Україна.

"Я виграв останній свій бій і вважаюся офіційним претендентом на чемпіонський титул за версією WBC. Перебуваю серед лідерів в рейтингах інших світових боксерських організацій. Проте поки що ніхто не хоче зі мною боксувати. Мені не дають битися за титул. Приміром, я хотів би взяти реванш у Вірджила Ортіса, але його команда підшукує слабших опонентів, хоче легших боїв. Хотів битися з американським чемпіоном світу Себастьяном Фундорою, але він та його команда якимись шляхами нас обходять. Нагадаю, у нас з ним раніше мав бути бій, але він зірвався. Ми зараз шукаємо гідного суперника для наступного поєдинку. Але всі від нас ховаються", – заявив український боксер.

Зазначимо, що Богачук мав зустрітися з Фундорою у березні, але тоді WBC скасувала бій та призначила суперником Себастьяна Тіма Цзю.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук нокаутував британця Ішмаеля Девіса.