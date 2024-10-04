Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Україна здобула 6 медалей на міжнародному турнірі в Казахстані

Микола Дендак — 4 жовтня, 19:17
Україна здобула 6 медалей на міжнародному турнірі в Казахстані
ФБУ

Боксери національної збірної України здобули 6 медалей на міжнародному турнірі в Казахстані, який проходив з 29 вересня до 4 жовтня.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Зокрема в активі українців 5 бронзових нагород і одна срібна, яку здобув Микита Засенок у ваговій категорії до 80 кг. Він також отримав спеціальну нагороду "За волю до перемоги".

Бронзові медалісти

  • Андрій Тишковець (51 кг)
  • Олег Чулячеєв (57 кг)
  • Ельвін Алієв (67 кг)
  • Іван Сапун (80 кг)
  • Богдан Толмачов (92 кг)

Нагадаємо, влітку ФБУ призначила своїм президентом Олега Ільченка. Окрім цього, прийняли рішення скасувати повноваження експрезидента ФБУ Володимира Продивуса.

Алієв Толмачов Федерація боксу України Микита Засенюк

Федерація боксу України

Усик розповів, що планує очолити ФБУ, а потім міністерство спорту
Ільченко став президентом Федерації боксу України
ФБУ готує протест щодо результату програного бою Захарєєва на Олімпійському відбірковому турнірі
Чим він хоче керувати? ФБУ відреагувала на повернення Продивуса
Ексрегіонал Продивус оголосив про повернення на посаду президента ФБУ

Останні новини