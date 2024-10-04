Україна здобула 6 медалей на міжнародному турнірі в Казахстані

Боксери національної збірної України здобули 6 медалей на міжнародному турнірі в Казахстані, який проходив з 29 вересня до 4 жовтня.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Зокрема в активі українців 5 бронзових нагород і одна срібна, яку здобув Микита Засенок у ваговій категорії до 80 кг. Він також отримав спеціальну нагороду "За волю до перемоги".

Бронзові медалісти

Андрій Тишковець (51 кг)

Олег Чулячеєв (57 кг)

Ельвін Алієв (67 кг)

Іван Сапун (80 кг)

Богдан Толмачов (92 кг)

Нагадаємо, влітку ФБУ призначила своїм президентом Олега Ільченка. Окрім цього, прийняли рішення скасувати повноваження експрезидента ФБУ Володимира Продивуса.