Україна здобула 6 медалей на міжнародному турнірі в Казахстані
ФБУ
Боксери національної збірної України здобули 6 медалей на міжнародному турнірі в Казахстані, який проходив з 29 вересня до 4 жовтня.
Про це повідомляє Федерація боксу України.
Зокрема в активі українців 5 бронзових нагород і одна срібна, яку здобув Микита Засенок у ваговій категорії до 80 кг. Він також отримав спеціальну нагороду "За волю до перемоги".
Бронзові медалісти
- Андрій Тишковець (51 кг)
- Олег Чулячеєв (57 кг)
- Ельвін Алієв (67 кг)
- Іван Сапун (80 кг)
- Богдан Толмачов (92 кг)
Нагадаємо, влітку ФБУ призначила своїм президентом Олега Ільченка. Окрім цього, прийняли рішення скасувати повноваження експрезидента ФБУ Володимира Продивуса.