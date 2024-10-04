Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Український боксер виграв срібло міжнародного турніру в Казахстані

Ігор Чернявський — 4 жовтня, 19:00
Український боксер виграв срібло міжнародного турніру в Казахстані
Федерація боксу України

Український боксер Микита Засенок посів друге місце у ваговій категорії до 80 кілограмів на міжнародному турнірі в Казахстані.

Про це повідомила Федерація боксу України.

У фінальному поєдинку представник Дніпра поступився Єрассилу Жакпекову з Казахстану. Після завершення турніру Засенка відзначили спеціальною нагородою "За волю до перемоги".

Це не перший серйозний успіх у кар’єрі Микити. У 2022 році він виграв молодіжний чемпіонат світу в категорії 80 кг.

Бокс Микита Засенюк

Бокс

Стівенсон висловився щодо можливого бою з Гарсією
Девіс – про позов Хейні на Гарсію: Ти людина, якій завжди віддавали все
Колишній суперник Дерев'янченка став обов'язковим претендентом на бій з Канело
Ф’юрі: Н***й Усика, Клімаса та Красюка!
Співає та боксує: Усик показав, як проходить підготовка до реваншу з Ф'юрі

Останні новини