Український боксер виграв срібло міжнародного турніру в Казахстані

Український боксер Микита Засенок посів друге місце у ваговій категорії до 80 кілограмів на міжнародному турнірі в Казахстані.

Про це повідомила Федерація боксу України.

У фінальному поєдинку представник Дніпра поступився Єрассилу Жакпекову з Казахстану. Після завершення турніру Засенка відзначили спеціальною нагородою "За волю до перемоги".

Це не перший серйозний успіх у кар’єрі Микити. У 2022 році він виграв молодіжний чемпіонат світу в категорії 80 кг.