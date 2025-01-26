Успішний захист Фаніяна, переможне повернення Постола та дебют Ловчинського: у Києві відбувся яскравий вечір боксу

У київському Палаці спорту завершився вечір боксу від промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions.

У головній події український боксер Арам Фаніян захищав пояс WBO Global в бою з аргентинцем Ніколасом Харою. Поєдинок завершився на користь українця одноголосним рішенням суддів.

У співголовному бої 41-річний український боксер Віктор Постол провів перший поєдинок за півтора року, в якому здолав аргентинця Андреаса Техаду.

Також дебютний бій у професійному боксі провів Дмитро Ловчинський, який переміг досвідченого грузина Паату Адуашвілі.

Результати боїв вечора боксу в Києві