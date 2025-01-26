Успішний захист Фаніяна, переможне повернення Постола та дебют Ловчинського: у Києві відбувся яскравий вечір боксу
Арам Фаніян переміг Ніколаса Хару
SpartaBox Faniian Promotions
У київському Палаці спорту завершився вечір боксу від промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions.
У головній події український боксер Арам Фаніян захищав пояс WBO Global в бою з аргентинцем Ніколасом Харою. Поєдинок завершився на користь українця одноголосним рішенням суддів.
У співголовному бої 41-річний український боксер Віктор Постол провів перший поєдинок за півтора року, в якому здолав аргентинця Андреаса Техаду.
Також дебютний бій у професійному боксі провів Дмитро Ловчинський, який переміг досвідченого грузина Паату Адуашвілі.
Результати боїв вечора боксу в Києві
- Арам Фаніян здолав аргентинця Ніколаса Хару одноголосним рішенням суддів;
- Віктор Постол переміг Андреаса Техаду одноголосним рішенням суддів;
- Марат Григорян виявився сильнішим за Станіслава Скороходом одноголосним рішенням суддів;
- Дмитро Попов та Сергій Папазов не визначили сильнішого – нічия;
- Єлізар Москаленко переміг В'ячеслава Андамова в бою олімпійського стилю;
- Тарас Бондарчук за підсумком 8 раундів одноголосно переміг перуанця Сезара Передеса;
- Дмитро Ловчинський нокаутував Паату Адуашвілі в першому раунді;
- Ветерани Юрій Шеверак та Станіслав Зорій завершили бій нічиєю;
- Олександр Івков технічним нокаутом у пʼятому раунді здолав Євгена Каленюка;
- Богдан Іванішин вийшов переможцем з бою з Данилом Дору;
- Станіслав Лях переміг Артема Невдобнка за підсумком трьох раундів поєдинку Олімпійського боксу.