Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Успішний захист Фаніяна, переможне повернення Постола та дебют Ловчинського: у Києві відбувся яскравий вечір боксу

Станіслав Лисак — 26 січня 2025, 01:04
Український боксер Арам Фаніян
Арам Фаніян переміг Ніколаса Хару
SpartaBox Faniian Promotions

У київському Палаці спорту завершився вечір боксу від промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions.

У головній події український боксер Арам Фаніян захищав пояс WBO Global в бою з аргентинцем Ніколасом Харою. Поєдинок завершився на користь українця одноголосним рішенням суддів.

У співголовному бої 41-річний український боксер Віктор Постол провів перший поєдинок за півтора року, в якому здолав аргентинця Андреаса Техаду.

Також дебютний бій у професійному боксі провів Дмитро Ловчинський, який переміг досвідченого грузина Паату Адуашвілі.

Результати боїв вечора боксу в Києві

  • Арам Фаніян здолав аргентинця Ніколаса Хару одноголосним рішенням суддів;
  • Віктор Постол переміг Андреаса Техаду одноголосним рішенням суддів;
  • Марат Григорян виявився сильнішим за Станіслава Скороходом одноголосним рішенням суддів;
  • Дмитро Попов та Сергій Папазов не визначили сильнішого – нічия;
  • Єлізар Москаленко переміг В'ячеслава Андамова в бою олімпійського стилю;
  • Тарас Бондарчук за підсумком 8 раундів одноголосно переміг перуанця Сезара Передеса;
  • Дмитро Ловчинський нокаутував Паату Адуашвілі в першому раунді;
  • Ветерани Юрій Шеверак та Станіслав Зорій завершили бій нічиєю;
  • Олександр Івков технічним нокаутом у пʼятому раунді здолав Євгена Каленюка;
  • Богдан Іванішин вийшов переможцем з бою з Данилом Дору;
  • Станіслав Лях переміг Артема Невдобнка за підсумком трьох раундів поєдинку Олімпійського боксу.
Віктор Постол Арам Фаніян Дмитро Ловчинський

Віктор Постол

Попри те, що я 2 роки не боксував, суперник виявився міцний: Постол – про перемогу над Техадою
Переможне повернення: 41-річний Постол у Києві здолав аргентинця Техаду
Постол переважив суперника напередодні бою
Хочу поборотись за пояс чемпіона світу: Постол розповів про плани на майбутнє
Постол дізнався суперника, з яким проведе бій в Києві 25 січня

Останні новини