Видовищний дебют: український учасник Олімпіади-2024 нокаутував суперника в першому раунді

25-річний український боксер надважкої ваги Дмитро Ловчинський провів дебютний поєдинок на професіональному рингу, в якому переміг досвідченого грузина Паату Адуашвілі.

Бій пройшов у межах вечора боксу від промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions у київському Палаці спорту. Ловчинський здобув дострокову перемогу в 1-му раунді.

Дмитро Ловчинський відмінно працював серіями ударів по корпусу й швидко відправив на чотири роки старшого опонента в нокаут. Для Адуашвілі це 37-ма поразка при 10 перемогах та 3 нічиїх.

Ловчинський є дворазовим чемпіоном України з боксу (2022, 2023) та призером міжнародних змагань. Минулого року він представляв Україну на Олімпіаді-2024, проте поступився вже у стартовому поєдинку.

Нагадаємо, в головному бою вечора боксу українець Арам Фаніян захистив пояс WBO Global від зазіхань аргентинця Ніколаса Хари. Крім того, в андеркарді 41-річний Віктор Постол провів перший поєдинок за півтора року, в якому здолав аргентинця Андреаса Техаду.