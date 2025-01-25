Переможне повернення: 41-річний Постол у Києві здолав аргентинця Техаду

41-річний український боксер Віктор Постол провів перший поєдинок за півтора року, в якому здолав аргентинця Андреаса Техаду.

Бій у межах першої напівсередньої ваги пройшов на шоу від Spartabox Faniian у Києві. Постол здобув перемогу одноголосним рішенням суддів за підсумками восьми раундів.

Для Віктора Постола це 32-га перемога на професіональному рингу загалом. Нею він перервав серію з трьох поразок поспіль.

Свій попередній бій Постол провів у липні 2023 року. У Лас-Вегасі він програв нокаутом у 7-м раунді представнику Домінікани Елвісу Родрігесу.

Цікаво, що Віктор Постол здобув першу перемогу за майже 6 років. Востаннє він вигравав 27 квітня 2019 року в бою проти француза Мохамеда Мімуна.

На початку кар'єри Віктор проводив поєдинки в Україні, 18 з яких відбулося у Києві, ще один пройшов у Запоріжжі.

Піком кар'єри Постола був 2015 рік, коли він переміг Лукаса Матіссе й виграв титул чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версією WBC. Однак вже в наступному поєдинку українець втратив пояс, програвши в об'єднавчому бою зірковому американцеві Теренсу Кроуфорду.