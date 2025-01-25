Попри те, що я 2 роки не боксував, суперник виявився міцний: Постол – про перемогу над Техадою

41-річний український колишній чемпіон світу Віктор Постол (32-5, 12 КО) прокоментував перемогу над боксером першої напівсередньої ваги Андреасом Техадою (13-7, 6 КО) з Аргентини, похваливши свого опонента.

Його слова наводить Spartabox Faniian Promotions.

"Попри те, що я 2 роки не боксував, суперник виявився міцний, міцна голова. Стійкий суперник. Тому рухаємося далі", – сказав Постол.

Нагадаємо, бій у межах першої напівсередньої ваги пройшов на шоу від Spartabox Faniian у Києві. Постол здобув перемогу одноголосним рішенням суддів за підсумками восьми раундів.

Для Віктора це 32-га перемога на професіональному рингу загалом. Нею він перервав серію з трьох поразок поспіль.

Свій попередній бій Постол провів у липні 2023 року. У Лас-Вегасі він програв нокаутом у 7-м раунді представнику Домінікани Елвісу Родрігесу.