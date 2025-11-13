Українська правда
Туркі планує організувати бій Ф'юрі – Джошуа

Микола Дендак — 13 листопада 2025, 23:09
Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), заявив, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати бій його підопічного проти Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі talkSPORT Boxing.

"Туркі має поговорити з Ф'юрі та спробувати укласти угоду про бій. Я не можу точно сказати вам, що ми будемо битися з ним. Все, що я можу вам сказати, це те, що Туркі повідомив нам. Він збирається організувати бій Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі. Він сказав: "Ось ваша угода. Ви згодні?" Ми погодилися", – сказав Гірн.

Нещодавно Едді Гірн повідомив, що бій Джошуа проти Тайсона Ф'юрі може відбутися у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Також напередодні Сем Джонс, менеджер колишнього чемпіона у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, повідомив, що його клієнт може провести другий бій проти Ентоні Джошуа.

