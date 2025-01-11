Усик проти Дюбуа та бій Джошуа з Ф'юрі: Туркі – про найбажаніші поєдинки 2025 року
Туркі Аль-Шейх
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Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх назвав найбажаніші поєдинки року.
Про це функціонер розповів у коментарі Froch On Fighting.
"Даніель Дюбуа має зустрітився в реванші з Олександром Усиком. Також очікую на бій Юбенка та Бенна, звісно Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Ітаума заслуговує на шанс стати наймолодшим чемпіоном світу.
На американському ринку я хочу побачити Канело – Кроуфорд, хочу побачити реванш Гарсії та Хейні. І в нас буде декілька сюрпризів, які ми оголосимо за 3-4 дні", – сказав Туркі.
Раніше Аль аш-Шейх назвав умову за якої може відбутися бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.