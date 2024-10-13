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Туркі назвав дату реваншу між Дюбуа та Джошуа

Олександр Булава — 13 жовтня, 11:22
Туркі назвав дату реваншу між Дюбуа та Джошуа
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх заявив, що реванш між чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) та ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може відбутися 22 лютого.

Передає слова Туркі журналіст Майкл Бенсон.

Бій може очолити протистояння Queensberry Френка Воррена та Matchroom Едді Гірна у форматі 5 на 5.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

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