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Туркі анонсував масштабний вечір боксу Queensberry проти Matchroom

Ігор Чернявський — 11 жовтня, 12:00
Туркі анонсував масштабний вечір боксу Queensberry проти Matchroom
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх розкрив свої плани на лютий 2025 року.

Саудівський промоутер зробив анонс великого шоу в інтерв’ю Sky Sports.

"У лютому ви знову побачите протистояння між Queensberry та Matchroom у форматі 5 на 5. Можливо, вже цього тижня ми зробимо великий сюрприз, а потім подивимось на результат поєдинків Бетербієв – Бівол та Усик – Ф’юрі.

Джошуа, Дюбуа, Тайсон, Усик – усі у справі. Це те, чого ми хочемо. Ми хочемо влаштувати великі бої та визначити реально найкращих боксерів у кожному дивізіоні", – сказав Туркі.

Нагадаємо, перше шоу у форматі протистояння 5 на 5 між промоутерськими компаніями Queensberry Френка Воррена та Matchroom Едді Гірна відбулося у червні 2024 року. Тоді перемогли всі 5 представників Queensberry.

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