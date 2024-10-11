Туркі анонсував масштабний вечір боксу Queensberry проти Matchroom

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх розкрив свої плани на лютий 2025 року.

Саудівський промоутер зробив анонс великого шоу в інтерв’ю Sky Sports.

"У лютому ви знову побачите протистояння між Queensberry та Matchroom у форматі 5 на 5. Можливо, вже цього тижня ми зробимо великий сюрприз, а потім подивимось на результат поєдинків Бетербієв – Бівол та Усик – Ф’юрі.

Джошуа, Дюбуа, Тайсон, Усик – усі у справі. Це те, чого ми хочемо. Ми хочемо влаштувати великі бої та визначити реально найкращих боксерів у кожному дивізіоні", – сказав Туркі.