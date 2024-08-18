Туркі Аль-Шейх: Дерев'янченко боксував однією рукою, треба було зупинити бій
Туркі Аль-Шейх
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Промоутер Туркі Аль-Шейх дав свою оцінку бою Мбіллі — Дерев'янченко. Він вважає, що через травму українця поєдинок треба було зупинити.
Про це Туркі написав у соцмережі "Х" (Twitter).
"Ліву руку Сергія було травмовано. Він не використовував її. Сергій боксував однією рукою.
Йому 38 років, і він боксував однією рукою. Треба було зупинити бій", — написав він.
Нагадаємо, українець поступився французу одностайним рішенням суддів. Після бою Мбіллі похвалив характер Сергія, а сам Дерев'янченко визнав, що без травми руки міг би показати абсолютно інший рівень опозиції.