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Туркі Аль-Шейх: Дерев'янченко боксував однією рукою, треба було зупинити бій

Руслан Травкін — 18 серпня, 19:02
Туркі Аль-Шейх: Дерев'янченко боксував однією рукою, треба було зупинити бій
Туркі Аль-Шейх
Getty images

Промоутер Туркі Аль-Шейх дав свою оцінку бою Мбіллі — Дерев'янченко. Він вважає, що через травму українця поєдинок треба було зупинити.

Про це Туркі написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Ліву руку Сергія було травмовано. Він не використовував її. Сергій боксував однією рукою.

Йому 38 років, і він боксував однією рукою. Треба було зупинити бій", — написав він.

Нагадаємо, українець поступився французу одностайним рішенням суддів. Після бою Мбіллі похвалив характер Сергія, а сам Дерев'янченко визнав, що без травми руки міг би показати абсолютно інший рівень опозиції.

Сергій Дерев'янченко Туркі бін Абдула Мохсен Аль-Шейх Крістіан Мбіллі

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