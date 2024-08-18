Мбіллі: Дерев’янченко — гладіатор і воїн

Французький боксер Крістіан Мбіллі назвав Сергія Дерев’янченка гладіатором і воїном.

Мбіллі віддав належне своєму своєму супернику під флешінтерв’ю на ринзі.

"Мій кут сказав, що мій суперник травмувався, але він дуже хороший боксер, Я не бачив цього пошкодження. Він дуже добре рухався.

Знаєте, я багато чому навчився. Ця людина — гладіатор. Він воїн. Він був у скрутному становищі, але повернувся. Він бився. Він дуже хороший боксер. Я повернуся додому, передивлюся цей бій і винесу з нього кілька уроків", — сказав Мбіллі.