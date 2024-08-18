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Мбіллі: Дерев’янченко — гладіатор і воїн

Ігор Чернявський — 18 серпня, 13:30
Мбіллі: Дерев’янченко — гладіатор і воїн
The Ring

Французький боксер Крістіан Мбіллі назвав Сергія Дерев’янченка гладіатором і воїном.

Мбіллі віддав належне своєму своєму супернику під флешінтерв’ю на ринзі.

"Мій кут сказав, що мій суперник травмувався, але він дуже хороший боксер, Я не бачив цього пошкодження. Він дуже добре рухався.

Знаєте, я багато чому навчився. Ця людина гладіатор. Він воїн. Він був у скрутному становищі, але повернувся. Він бився. Він дуже хороший боксер. Я повернуся додому, передивлюся цей бій і винесу з нього кілька уроків", — сказав Мбіллі.

У четвертому раунді через травму ліктя в Дерев’янченка вимкнулася ліва рука. Попри серйозне пошкодження, 38-річний українець продовжив бій і протримався всю дистанцію, а ближче до кінця навіть похитнув Крістіана. Всі три судді віддали перемогу Мбіллі — 100:90, 99:91, 98:92.

Бокс Сергій Дерев'янченко Крістіан Мбіллі

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