Думаю, що він захоче ще боксувати: менеджер Дерев'янченка заговорив про майбутнє боксера
Кіт Конноллі, менеджер Сергія Дерев'янченка (16-7, 11 KO), пригадав останню поразку від українського боксера та оцінив долю його кар'єри.
Це він розповів у коментарі LuckyPunch.
27 липня 2026 року українець програв за одноголосним рішенням суддів американцю Джалілу Геккету на арені "Infosys Theater at Madison Square Garden" у межах вечора боксу Zuffa Boxing 9.
Представник Дерев'янченка зазначив, що майбутнє 40-річного бійця буде обговорюватися найближчим часом.
"Дерев'янченко програв місцевому проспекту, але він гарно боксував в той вечір. Гекетт просто був швидшим та молодшим, але Сергій, напевно, найкращий боксер за останні 25 років без поясу. Ми всі знаємо, що він переміг Головкіна, і він мав би бути чемпіоном світу.
Дерев'янченко – чудовий боксер, великий професіонал і гарна людина. Невдовзі ми з ним обговоримо, чи він буде продовжувати кар'єру. Я бачив його нещодавні відео з тренування після бою – ось у цьому і весь Сергій. Він завжди у формі. Він завжди готовий. Ми з Сергієм невдовзі поспілкуємося про плани, але, я думаю, що він захоче ще боксувати", – сказав Коннолі.
Український боксер прокоментував своє фіаско, запевнивши, що вміє підійматися після таких поразок.
До цього востаннє Дерев'янченко боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.