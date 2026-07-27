Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Деревʼянченко: Я знаю, як підійматися після поразки

Олександр Булава — 27 липня 2026, 19:05
Деревʼянченко: Я знаю, як підійматися після поразки
Фото - Getty Images

Український середньоваговик Сергій Деревʼянченко (16-7, 11 KO) відреагував на поразку від американця Джаліла Гекетта (13-1, 9 КО) на вечорі боксу в Нью-Йорку.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Я люблю бокс. Люблю цей благородний вид спорту, навіть у час, коли його перетворили на індустрію.

Так, я програв бій у своєму місті – місті, яке ніколи не спить. Після багатьох років досвіду я приїхав сюди, щоб показати, яким є справжній бокс. Чесним, технічним, красивим. Чи міг я обрати іншого суперника? Так, міг. Але я завжди обирав показувати справжню суть цього спорту. І я точно знаю, що ніколи не соромитимуся жодного свого бою", – зазначив боксер.

Деревʼянченко заявив, що знає як підійматися після поразок.

"З усім своїм досвідом можу сказати одне: я переміг... Я програв лише в ринзі — ніде більше. Я переміг, тому що поруч зі мною є люди, які залишаються зі мною за будь-яких обставин.

Я переміг, тому що в мене є вболівальники, які приходять не заради ставок, а заради самого спорту, заради кожного руху, кожної комбінації, кожної емоції. Я переміг, тому що в мене немає боїв, про які я шкодую. Я переміг, тому що знаю: одного дня батько покаже мій бій своєму синові як приклад у найважчі моменти. Я переміг, тому що мої люди залишаються зі мною, а мої вболівальники завжди повертаються.

Для мене це означає все. Будь-хто може святкувати перемогу. Я ж знаю, як підійматися після поразки. Я люблю цей спорт. Бокс — це мистецтво. Дякую всім за вашу підтримку", – сказав Деревʼянченко.

До цього востаннє Дерев'янченко боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

Дерев'янченко програв молодшому на 17 років американцю
Дерев'янченко та Гекетт провели фінальну битву поглядів перед боєм
Дерев'янченко назвав амбітний план на майбутнє
Zuffa Boxing оголосила про поєдинок Дерев’янченка проти Гекетта
Український боксер пояснив, чому Усик не зміг декласувати Верховена в очному протистоянні

Останні новини