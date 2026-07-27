Деревʼянченко: Я знаю, як підійматися після поразки

Український середньоваговик Сергій Деревʼянченко (16-7, 11 KO) відреагував на поразку від американця Джаліла Гекетта (13-1, 9 КО) на вечорі боксу в Нью-Йорку.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Я люблю бокс. Люблю цей благородний вид спорту, навіть у час, коли його перетворили на індустрію. Так, я програв бій у своєму місті – місті, яке ніколи не спить. Після багатьох років досвіду я приїхав сюди, щоб показати, яким є справжній бокс. Чесним, технічним, красивим. Чи міг я обрати іншого суперника? Так, міг. Але я завжди обирав показувати справжню суть цього спорту. І я точно знаю, що ніколи не соромитимуся жодного свого бою", – зазначив боксер.

Деревʼянченко заявив, що знає як підійматися після поразок.

"З усім своїм досвідом можу сказати одне: я переміг... Я програв лише в ринзі — ніде більше. Я переміг, тому що поруч зі мною є люди, які залишаються зі мною за будь-яких обставин. Я переміг, тому що в мене є вболівальники, які приходять не заради ставок, а заради самого спорту, заради кожного руху, кожної комбінації, кожної емоції. Я переміг, тому що в мене немає боїв, про які я шкодую. Я переміг, тому що знаю: одного дня батько покаже мій бій своєму синові як приклад у найважчі моменти. Я переміг, тому що мої люди залишаються зі мною, а мої вболівальники завжди повертаються. Для мене це означає все. Будь-хто може святкувати перемогу. Я ж знаю, як підійматися після поразки. Я люблю цей спорт. Бокс — це мистецтво. Дякую всім за вашу підтримку", – сказав Деревʼянченко.

До цього востаннє Дерев'янченко боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.