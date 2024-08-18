Дерев'янченко: Якби я мав дві руки, бій склався б інакше

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) вважає, що бій з чемпіоном WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіаном Мбіллі (28-0, 23 KO) міг би пройти за іншим сценарієм, якби не травма ліктя, яку він отримав на початку поєдинку.

Про це українець розповів у флешінтерв'ю після завершення двобою.

"Я не хотів програвати і я продовжив битися. Мої ноги були в порядку і я мав одну руку, мені необхідно було рухатися. На наступний раунд я хотів пробити лівою, однак зрозумів, що не можу. Мбіллі хороший боксер, сильний, однак якби я мав дві руки, я думаю, що ситуація була б іншою. Дякую сім'ї, всім українським фанатам та своїй команді", — сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо, що українець зазнав шостої поразки в кар'єрі, проте ніколи в кар'єрі не був нокаутований.