Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Аль-Шейх хоче створити боксерську Суперлігу

Руслан Травкін — 2 вересня, 21:48
Аль-Шейх хоче створити боксерську Суперлігу
Туркі Аль-Шейх
Getty images

Відомий промоутер Туркі Аль-Шейх заявив, що розглядає можливість створення боксерської Суперліги.

Його слова цитує видання talkSport.

"Ми маємо план на майбутнє. Хочемо створити щось на зразок Суперліги. Ми не обговорюємо пояса. Але, на мій погляд, 68 чемпіонів світу – це дуже багато", – сказав він.

Нагадаємо, 43-річний Аль-Шейх є головою Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії.

Раніше промоутер заявив, що готовий вести співпрацю з блогером Джейком Полом лише за певних умов.

Бокс Туркі бін Абдула Мохсен Аль-Шейх

Туркі бін Абдула Мохсен Аль-Шейх

Аль-Шейх пояснив, за яких умов буде співпрацювати з блогером Полом
Туркі Аль-Шейх: Дерев'янченко боксував однією рукою, треба було зупинити бій
Туркі Аль-Шейх відреагував на результат бою Ортіс — Богачук
Туркі Аль-Шейх хоче побачити бій Кроуфорд — Енніс
Ти марнуєш час, а ми зараз тренуємося — Туркі та Ф'юрі звернулися до Усика

Останні новини