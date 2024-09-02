Аль-Шейх хоче створити боксерську Суперлігу

Відомий промоутер Туркі Аль-Шейх заявив, що розглядає можливість створення боксерської Суперліги.

Його слова цитує видання talkSport.

"Ми маємо план на майбутнє. Хочемо створити щось на зразок Суперліги. Ми не обговорюємо пояса. Але, на мій погляд, 68 чемпіонів світу – це дуже багато", – сказав він.

Нагадаємо, 43-річний Аль-Шейх є головою Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії.

Раніше промоутер заявив, що готовий вести співпрацю з блогером Джейком Полом лише за певних умов.