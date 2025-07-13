Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Туркі анонсував бій Шіраза проти Канело

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 08:46
Туркі анонсував бій Шіраза проти Канело
Берланга - Шіраз
Getty images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував бій між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Канело Альваресом та Хамзою Шіразом.

Про це повідомляє The Ring.

Функціонер залишився вкрай задоволений виступом британця, який сьогодні нокаутував Берлангу та став обов'язковим претендентом на пояс WBC.

На думку Туркі, Шіраз цілком заслуговує на те, щоб помірятись силами з Канело у 2026 році.

Зазначимо, що цей бій був дебютним для Хамзи у другій середній вазі. Шіраз у лютому звів внічию бій з чемпіоном WBC в середній вазі Карлосом Адамесом, після чого змінив дивізіон.

Сам Канело свій найближчий поєдинок проведе 13 вересня проти Теренса Кроуфорда, якого вже встиг затролити через кількість підписників у соцмережах.

The Ring Бокс Сауль Канело Альварес Хамза Шіраз Туркі аль Аш-Шейх

Туркі аль Аш-Шейх

Співпраця, яка сприяє розвитку боксу: Пол розхвалив Туркі
Хейні, Бенавідес та інші: The Ring анонсував турнір "Ніч чемпіонів"
Туркі дозволив провести третій бій Бівол – Бетербієв у Росії
Усик проти Ф’юрі: чому про це знову говорять і чи дійсно можливий третій бій
Подивимось: Ф'юрі відреагував на слова Туркі про його повернення

Останні новини