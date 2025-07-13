Туркі анонсував бій Шіраза проти Канело

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував бій між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Канело Альваресом та Хамзою Шіразом.

Про це повідомляє The Ring.

Функціонер залишився вкрай задоволений виступом британця, який сьогодні нокаутував Берлангу та став обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Canelo Alvarez vs Hamzah Sheeraz could be coming next year, according to Turki Alalshikh 👀



Ring III on DAZN 🥊 pic.twitter.com/OQvvbqnvOK — Ring Magazine (@ringmagazine) July 13, 2025

На думку Туркі, Шіраз цілком заслуговує на те, щоб помірятись силами з Канело у 2026 році.

Зазначимо, що цей бій був дебютним для Хамзи у другій середній вазі. Шіраз у лютому звів внічию бій з чемпіоном WBC в середній вазі Карлосом Адамесом, після чого змінив дивізіон.

Сам Канело свій найближчий поєдинок проведе 13 вересня проти Теренса Кроуфорда, якого вже встиг затролити через кількість підписників у соцмережах.