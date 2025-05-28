Відомий тренер пояснив, чим Усик відрізняється від Холіфілда

Відомий боксерський тренер Ксав'є Міллер, який тренує Ділліана Вайта, вважає, що кар'єра Олександра Усика (23-0, 14 КО) краща за кар'єру Евандера Холіфілда (57-2-10, 29 КО).

Про це Міллер сказав у коментарі для Seconds Out.

"На даний момент Усик для мене, як Евандер Холіфілд. Він пройшов через вагові категорії та домінував. Я вважаю, що він дуже особливий. Усик – це дуже складний пазл. Він уже осів у надважкій вазі, він реальний супертяж. Навіть у Холіфілда це зайняло час. Але зараз ти не дивишся на нього, як на бійця з іншого дивізіону, він зараз чемпіон суперважкої ваги. Він виглядає як супертяж, рухається як супертяж, не відступає. Йому зараз там зручно. Багато наших чемпіонів говорили, що коли вони піднімалися у вазі, вони не могли повірити тій різниці у вазі опонента, різниці в його силі. Подивіться на Усика проти Чісори кілька років тому і подивіться на нього зараз – це зовсім інший супертяж", – заявив Міллер.

Фахівець також вважає, що Олександр має піти з боксу після реваншу з Даніелем Дюбуа, а не затягувати з рішенням, як зробив Холіфілд.

"Особисто я вважаю, що після цього бою Усику краще піти. Я гадаю, у нього була чудова кар'єра. Я думаю, різниця між ним і Холіфілдом у тому, що він піде у правильний час. Холіфілд продовжував надто довго. Після того, як він побив Тайсона вдруге, він мав піти. Він зробив усе, що треба було зробити. У його рекорді був Боу, нічия з Ленноксом Льюїсом, у нього було дуже гарне резюме, але він продовжував надто довго. Тож я хотів би, щоб Усик пішов після цього бою. Чекаю не дочекаюся поєдинку, але я реально не можу дати прогнозу", – додав тренер Ділліана Вайта.

Холіфілд завершив кар'єру в 48-річному віці. За останні 17 поєдинків у кар'єрі, які відбулися в період з 1999 до 2011 року, Евандер здобув 8 перемог при 2 нічиї та 7 поразках.

Нагадаємо, британський боксер Делішес Орі (1-0) вирішив завершити кар'єру в 27-річному віці. Причиною такого рішення стало те, що спортсмен втратив внутрішній вогонь і любов до боксу.