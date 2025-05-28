Зник вогонь до боксу: представник Великої Британії на ОІ завершив кар'єру після першого поєдинку
Британський боксер Делішес Орі (1-0) вирішив завершити кар'єру в 27-річному віці. Причиною такого рішення стало те, що спортсмен втратив внутрішній вогонь і любов до боксу.
Про це він сказав для The Ring.
"Після довгих роздумів я вирішив повісити рукавички на цвях і піти з боксу, щоб продовжити навчання і почати кар'єру в корпоративному світі.
Цей вид спорту дав мені так багато – неймовірні спогади, незабутні враження від подорожей по світу і безліч можливостей представляти свою країну на найбільших аренах світу. Я назавжди вдячний за цей шлях.
З часом я зрозумів, що той вогонь і любов, які я колись відчував до боксу, поступово згасли. З віком я почав цінувати ясність і чесність перед собою понад усе.
Я сподівався, що перехід у професіонали знову розпалить мою пристрасть, але правда стала очевидною: цього не сталося. Кожен боєць знає, що для досягнення вершин потрібно глибоко любити свою справу, і без цього немає шляху вперед", – заявив Орі.
Боксер мав чудову аматорську кар'єру. Він перемагав у чемпіонаті Англії, здобував "золото" Ігор Співдружності, а також ставав бронзовим призером чемпіонату Європи. На Іграх-2024 боксер-надважковаговик програв у першому двобої.
Нагадаємо, через операцію на черепі вимушений завершити кар'єру колишній чемпіон світу Гіндзіро Шігеока (11-2, 9 КО).