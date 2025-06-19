Тренер Сіренка зробив прогноз на бій свого підопічного проти Новицького

Тренер українського боксера надважкої ваги Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) Олександр Корх дав прогноз на бій свого підопічного проти Андрія Новицького (15-0, 11 КО).

Його слова публікує vRINGe.

"Я впевнений у своєму боксері та його перемозі, і на це є достатньо підстав. Його боксерський інтелект, досвід та фізичні якості значно перевершують можливості суперника. Тому мій прогноз – перемога Влада нокаутом", – заявив тренер Сіренка.

Бій між українськими важковаговиками Владиславом Сіренком та Андрієм Новицьким відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Раніше повідомлялося, що українські боксери обмінялися "люб’язностями" один про одного в коментарях ЗМІ та соцмережах. Зокрема, Сіренко заявив, що максимум Новицького – "обласні змагання".