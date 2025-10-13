Тренер Кроуфорда: Як на мене, Енніс – посередній боксер

Тренер абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда Берні Девіс заявив, що не вважає Джарона Енніса видатним боксером.

Про це фахівець розповів в етері YSM Sports Media.

"Як на мене, Енніс – посередній боксер, середнячок. Нічого такого видатного він не робить. Це просто факти.

Покажіть мені щось у його арсеналі. Ну хоч щось видатне. Візьмемо Кроуфорда – хлопець завдяки своїй техніці може тягатись із ким завгодно. Усіх своїх суперників Теренс побив за рахунок вмінь", – вважає Девіс.

Напередодні Джарон Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс WBA першої середньої ваги.

Після цього американець заявив, що хоче битись із Вірджилом Ортісом.