Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Тренер Кроуфорда: Як на мене, Енніс – посередній боксер

Володимир Максименко — 13 жовтня 2025, 09:53
Джарон Енніс
Джарон Енніс
instagram.com/jaronennis/

Тренер абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда Берні Девіс заявив, що не вважає Джарона Енніса видатним боксером.

Про це фахівець розповів в етері YSM Sports Media.

"Як на мене, Енніс – посередній боксер, середнячок. Нічого такого видатного він не робить. Це просто факти.
Покажіть мені щось у його арсеналі. Ну хоч щось видатне. Візьмемо Кроуфорда – хлопець завдяки своїй техніці може тягатись із ким завгодно. Усіх своїх суперників Теренс побив за рахунок вмінь", – вважає Девіс.

Напередодні Джарон Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс WBA першої середньої ваги.

Після цього американець заявив, що хоче битись із Вірджилом Ортісом.

Бокс Теренс Кроуфорд Джарон Енніс

Джарон Енніс

Він знищить усіх, – Гірн оцінив перемогу Енніса над Лімою
Енніс назвав бажаних суперників після яскравої перемоги над Лімою
Два нокдауни, білий рушник і дострокова зупинка: Енніс "знищив" Ліму за 2 хвилини
Для мене це бій на віки: Гірн підібрав суперника для Кроуфорда
Енніс – про бій із Лімою: Він хоче мене залякати

Останні новини