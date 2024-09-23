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Тренер Джошуа: Ми знали, що Дюбуа швидко розпочне поєдинок, не було нічого, що шокувало б нас

Володимир Кук — 23 вересня, 22:23
Тренер Джошуа: Ми знали, що Дюбуа швидко розпочне поєдинок, не було нічого, що шокувало б нас
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
DAZN

Бен Девісон, тренер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) прокоментував поєдинок проти чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та заявив, що команда знала, що Дюбуа швидко розпочне бій.

Про це він розповів на пресконференції.

"Дорогою до стадіону був невеликий затор, і Джошуа з'явився трохи пізніше, ніж ми планували. Чесно кажучи, знаєте, він був дуже добре підготовлений, ми знали, що Даніель швидко розпочне поєдинок, не було нічого, що шокувало б нас.

Ми просто не очікували, що він зробить це. Просто з якоїсь причини він (Джошуа - прим.) погано стартував, і ви знаєте, що ще пройшло мало часу. Ми передивимось, проаналізуємо, що ми могли б зробити краще", сказав Девісон.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа Бен Девісон

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