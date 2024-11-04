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Ідіотська гра: тренер Дюбуа розкритикував Усика за образ Хітмена

Руслан Травкін — 4 листопада 2024, 21:29
Ідіотська гра: тренер Дюбуа розкритикував Усика за образ Хітмена
Дон Чарльз (у картузі)
Скріншот

Тренер Дон Чарльз, який співпрацює з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), розкритикував Олександра Усика (22-0, 14 КО) за образ Хітмена для прессконференції з Тайсоном Ф'юрі.

Про це він сказав в інтерв'ю Seconds Out.

"Хлопець може грати в ці безглузді, ідіотські ігри з іншими людьми. Я знаю, що Ф'юрі на це не купиться. Він грає в ці ігри, він вийшов у образі Хітмена.

Так, чудово, ти маєш право робити будь-що, одягатися як тобі хочеться. Це його дрібні безглузді ігри, в які він грає. Я не думаю, що Ф'юрі на це купиться", – сказав Чарльз.

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Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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