Ідіотська гра: тренер Дюбуа розкритикував Усика за образ Хітмена
Тренер Дон Чарльз, який співпрацює з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), розкритикував Олександра Усика (22-0, 14 КО) за образ Хітмена для прессконференції з Тайсоном Ф'юрі.
Про це він сказав в інтерв'ю Seconds Out.
"Хлопець може грати в ці безглузді, ідіотські ігри з іншими людьми. Я знаю, що Ф'юрі на це не купиться. Він грає в ці ігри, він вийшов у образі Хітмена.
Так, чудово, ти маєш право робити будь-що, одягатися як тобі хочеться. Це його дрібні безглузді ігри, в які він грає. Я не думаю, що Ф'юрі на це купиться", – сказав Чарльз.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.