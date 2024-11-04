Ідіотська гра: тренер Дюбуа розкритикував Усика за образ Хітмена

Тренер Дон Чарльз, який співпрацює з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), розкритикував Олександра Усика (22-0, 14 КО) за образ Хітмена для прессконференції з Тайсоном Ф'юрі.

Про це він сказав в інтерв'ю Seconds Out.

"Хлопець може грати в ці безглузді, ідіотські ігри з іншими людьми. Я знаю, що Ф'юрі на це не купиться. Він грає в ці ігри, він вийшов у образі Хітмена.

Так, чудово, ти маєш право робити будь-що, одягатися як тобі хочеться. Це його дрібні безглузді ігри, в які він грає. Я не думаю, що Ф'юрі на це купиться", – сказав Чарльз.