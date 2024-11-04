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Тренер Дюбуа: Я великий прихильник таланту Усика, але Ф'юрі переможе в реванші

Руслан Травкін — 4 листопада 2024, 21:44
Тренер Дюбуа: Я великий прихильник таланту Усика, але Ф'юрі переможе в реванші
Олександр Усик
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Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявив, що є прихильником Олександра Усика (22-14, 14 КО), але Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) буде переможцем реваншу між боксерами.

Про це він заявив в інтерв'ю Seconds Out.

"У мене немає ненависті до Усика. Я вже казав, що я фан боксу Усика. Він боксер-майстер, магічний боксер, винятковий боксер з того, чого він досяг.

Але я завжди ставлю Ф'юрі вище за нього. Я робив прогноз, що Ф'юрі буде переможцем першого бою. Я не мав рації, але я все ще підтримую Ф'юрі і вважаю, що він поб'є цю людину в грудневому реванші", – сказав Чарльз.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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