Тренер Дюбуа: Я великий прихильник таланту Усика, але Ф'юрі переможе в реванші

Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявив, що є прихильником Олександра Усика (22-14, 14 КО), але Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) буде переможцем реваншу між боксерами.

Про це він заявив в інтерв'ю Seconds Out.

"У мене немає ненависті до Усика. Я вже казав, що я фан боксу Усика. Він боксер-майстер, магічний боксер, винятковий боксер з того, чого він досяг.

Але я завжди ставлю Ф'юрі вище за нього. Я робив прогноз, що Ф'юрі буде переможцем першого бою. Я не мав рації, але я все ще підтримую Ф'юрі і вважаю, що він поб'є цю людину в грудневому реванші", – сказав Чарльз.