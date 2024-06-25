Тренер Девіса: Ломаченко не доживе до 12 раунду з Джервонтою

Кенні Елліс, співтренер чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0, 28 КО), вважає, що його підопічний зможе нокаутувати володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Слова Елліса передає портал BoxingNews24.

"Фаза підготовки 3. Вивчення Ломаченка. Чому раптом з'являються ці відео з найяскравішими моментами Ломаченка? Вони мають залякувати чи що? Він не побачить 12-го раунду з Джервонтою Девісом", — сказав Елліс.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.

Водночас Ломаченко технічним нокаутував колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО).