Тренер Дерев'янченка: Сергій віддав на рингу всього себе

Тренер Сергія Дерев'янченка (15-6, 10 КО) Андре Розьє пишається своїм підопічним, адже той, попри травму, продовжував бій проти чемпіона WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO).

Його слова передає Top Rank Boxing.

"У Сергія серце воїна. У нього було розірвано біцепс. Ми всі знаємо, як це боляче. Я спитав у нього, чи хоче він, щоб я зупинив цей бій? Він сказав ні.

Це ознака воїна. Він бився однією рукою з одним із найкращих бійців другої середньої ваги. Однією рукою. І він віддав на рингу усе, що мав", — сказав Андре.