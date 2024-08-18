Тренер Дерев'янченка: Сергій віддав на рингу всього себе
Тренер Сергія Дерев'янченка (15-6, 10 КО) Андре Розьє пишається своїм підопічним, адже той, попри травму, продовжував бій проти чемпіона WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO).
Його слова передає Top Rank Boxing.
"У Сергія серце воїна. У нього було розірвано біцепс. Ми всі знаємо, як це боляче. Я спитав у нього, чи хоче він, щоб я зупинив цей бій? Він сказав ні.
Це ознака воїна. Він бився однією рукою з одним із найкращих бійців другої середньої ваги. Однією рукою. І він віддав на рингу усе, що мав", — сказав Андре.
Зазначимо, що попри серйозне пошкодження, 38-річний українець продовжив бій і протримався всю дистанцію, а ближче до кінця навіть похитнув Крістіана. Всі три судді віддали перемогу Мбіллі — 100:90, 99:91, 98:92. Після поєдинку француз назвав українця справжнім воїном та гладіатором.