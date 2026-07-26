Дерев'янченко та Гекетт провели фінальну битву поглядів перед боєм

Український боксер Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 KO) та американець Джаліл Гекетт (12-1) зійшлись у битві поглядів перед боєм.

Про це повідомляє Zuffa Boxing.

10 раундів у другій середній вазі пройде 26 липня у Нью-Йорку в рамках вечора боксу Zuffa Boxing 09. Для Дерев'янченка це буде перший бій у цьому промоушені.

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Востаннє Дерев'янченко боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.