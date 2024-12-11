Тренер Богачука прокоментував відміну бою з Мадрімовим

Тренер українського боксера Сергія Богачука (24-2, 23 KO) Менні Роблес звинуватив Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) в тому, що той спеціально відмовився від бою з українцем.

Його слова наводить Boxing24/7.

" Я боявся, що організатори взагалі скасують бій. Але ні, вони чарівним чином знайшли нам суперника того ж дня, щойно Мадрімов відмовився від поєдинку. У Ісраїла вже був на той момент суперник. То про що це говорить?

Я сприйняв усе це як ляпас. Я безумовно сприймаю все це як образу. Я не думаю, що Сергій Богачук заслуговує на таке поводження", – сказав тренер.

Нагадаємо, їхній бій мав відбутися 21 грудня в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі 2, але узбецький боксер відмовився від бою через хворобу.

Багато хто вважає, що Мадрімов спеціально "зірвав" зустріч, оскільки на 22 лютого домовився про бій проти Вірдліла Ортіса.