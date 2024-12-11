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Тренер Богачука прокоментував відміну бою з Мадрімовим

Руслан Травкін — 11 грудня 2024, 14:19
Тренер Богачука прокоментував відміну бою з Мадрімовим
Сергій Богачук
Facebook.com/sergei.bogachuk

Тренер українського боксера Сергія Богачука (24-2, 23 KO) Менні Роблес звинуватив Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) в тому, що той спеціально відмовився від бою з українцем.

Його слова наводить Boxing24/7.

"Я боявся, що організатори взагалі скасують бій. Але ні, вони чарівним чином знайшли нам суперника того ж дня, щойно Мадрімов відмовився від поєдинку. У Ісраїла вже був на той момент суперник. То про що це говорить? 

Я сприйняв усе це як ляпас. Я безумовно сприймаю все це як образу. Я не думаю, що Сергій Богачук заслуговує на таке поводження", – сказав тренер.

Нагадаємо, їхній бій мав відбутися 21 грудня в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі 2, але узбецький боксер відмовився від бою через хворобу.

Багато хто вважає, що Мадрімов спеціально "зірвав" зустріч, оскільки на 22 лютого домовився про бій проти Вірдліла Ортіса.

Бокс Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов

Сергій Богачук

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