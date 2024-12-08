Мадрімов відмовився від бою з Богачуком – українець дізнався ім'я нового суперника

Боксер з Узбекистану Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 КО) відмовився проводити бій проти українця Сергія Богачук (24-2, 23 КО).

Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх.

"Сьогодні ввечері лікарі підтвердили, що Ісраїл Мадримов страждає на гострий бронхіт і повинен відмовитися від бою з Богачуком, який відбудеться 21 грудня", – написав Туркі.

It was confirmed by doctors this evening that Israil Madrimov is suffering from acute bronchitis and has to withdraw from the Dec 21 fight with Bohachuk. British fighter Ishmael Davis will replace Madrimov who will now rest and recover for his scheduled fight on Feb 22 fight with… pic.twitter.com/pjp6Jfd1r1 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 7, 2024

Справа в тому, що декілька тижнів тому Мадрімов домовився про бій з Вірджілом Ортісом на 22 лютого. Багатьох здивувало, що Ісраїл вирішив провести 2 поєдинки за два місяці. Був шокований цим і Богачук.

Українець все одно проведе бій в андеркарді Усик – Ф'юрі 2. Його суперником буде британець Ішмаель Девіс (13-1, 6 КО).