Мадрімов відмовився від бою з Богачуком – українець дізнався ім'я нового суперника
Ісраїл Мадрімов
Боксер з Узбекистану Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 КО) відмовився проводити бій проти українця Сергія Богачук (24-2, 23 КО).
Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх.
"Сьогодні ввечері лікарі підтвердили, що Ісраїл Мадримов страждає на гострий бронхіт і повинен відмовитися від бою з Богачуком, який відбудеться 21 грудня", – написав Туркі.
Справа в тому, що декілька тижнів тому Мадрімов домовився про бій з Вірджілом Ортісом на 22 лютого. Багатьох здивувало, що Ісраїл вирішив провести 2 поєдинки за два місяці. Був шокований цим і Богачук.
Українець все одно проведе бій в андеркарді Усик – Ф'юрі 2. Його суперником буде британець Ішмаель Девіс (13-1, 6 КО).