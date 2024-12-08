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Мадрімов відмовився від бою з Богачуком – українець дізнався ім'я нового суперника

Руслан Травкін — 8 грудня 2024, 08:14
Мадрімов відмовився від бою з Богачуком – українець дізнався ім'я нового суперника
Ісраїл Мадрімов
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Боксер з Узбекистану Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 КО) відмовився проводити бій проти українця Сергія Богачук (24-2, 23 КО).

Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх.

"Сьогодні ввечері лікарі підтвердили, що Ісраїл Мадримов страждає на гострий бронхіт і повинен відмовитися від бою з Богачуком, який відбудеться 21 грудня", – написав Туркі.

Справа в тому, що декілька тижнів тому Мадрімов домовився про бій з Вірджілом Ортісом на 22 лютого. Багатьох здивувало, що Ісраїл вирішив провести 2 поєдинки за два місяці. Був шокований цим і Богачук.

Українець все одно проведе бій в андеркарді Усик – Ф'юрі 2. Його суперником буде британець Ішмаель Девіс (13-1, 6 КО).

Бокс Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов Туркі аль Аш-Шейх Усик – Ф'юрі 2

Ісраїл Мадрімов

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