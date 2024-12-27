Це буде найбільший боксерський поєдинок, що відбувся у Великій Британії: Белью – про можливий бій Ф'юрі та Джошуа

Колишній британський боксер Тоні Белью вірить, що бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) таки відбудеться.

Про це він заявив для Daily Mail.

"Ви кажете мені, що не змогли б зібрати 100 000 людей на Вемблі на бій цих двох? Я думаю, ви зібрали б 50 000 тільки на прес-конференції.

Бій наближається. Він у графіках та на дошці оголошень. Усі хочуть це побачити. Сумно лише те, що це станеться, коли вони обоє, зважаючи на все, трохи пройдуть свій термін придатності.

Зараз твориться безлад, ніхто нічого не знає, але 100 відсотків, що цей бій колись відбудеться. Він грандіозний. Це грандіозна подія-блокбастер, яка, ймовірно, увійде в історію як найбільший боксерський матч, що відбувся у Великій Британії", — підсумував Тоні.