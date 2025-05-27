Я б утік від реваншу з Усиком: колишній чемпіон світу розповів, чим Дюбуа викликає повагу

Колишній британський боксер Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) похвалив Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) за те, що той вимагав реванш проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). За словами колишнього чемпіона світу, він би утік від можливості провести другий двобій проти українця.

Про це Белью сказав для Sky Sports.

"Я віддаю належне Даніелю за те, що він знову вийде на ринг, бо якби мені запропонували реванш з Усиком, я б втік якнайдалі. Дюбуа – боєць, який досяг величезного прогресу. Нехай йому щастить, я знімаю перед ним капелюха, бо кожен, хто виходить на ринг з Усиком більше ніж один раз, заслуговує на медаль – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, а тепер і Даніель Дюбуа. Даніель – дуже хороший боєць, він довів, що може подолати випробування і труднощі. У нього є реальні шанси в цьому бою. Я не думаю, що він виграє, але я даю йому великий шанс панчера. Якщо він не дозволить Усику збити себе з пантелику, він залишатиметься в бою, але початок буде для нього дуже важким, бо Усик знає його сильні сторони, і, чесно кажучи, він також знає його слабкі сторони, бо вже бився з ним раніше", – сказав Белью.

Белью та Усик провели бій у листопаді 2018 року. Усик нокаутував суперника наприкінці 8 раунду.

Нагадаємо, тренер Агіта Кабаєла заявив, що Усик уникатиме поєдинку проти німця.