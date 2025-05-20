Тренер Кабаєла оцінив ймовірність провести поєдинок проти Усика

Тренер Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО) Шукрю Аксу вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде уникати поєдинку з його підопічним.

Слова фахівця цитує Sport.de.

" Я розмовляв з Усиком після бою 22 лютого ( Агіт нокаутував Чжилея ). Він просто засміявся. Я тренер і можу зрозуміти по обличчю бійця, чи хоче він боксувати, чи ні. Усик уникатиме Кабаєла", – сказав Аксу.

Раніше він також заявляв, що вірить у перемогу Агіта над Олександром.

" Обидва однакового розміру, обидва швидкі та обидва технічно чудові. Жоден з них не є чудовим панчером, але Агіт може рознести його своїми ударами в корпус", – додав фахівець.

Нагадаємо, Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу в хевівейті Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), вважає, що тимчасовий володар поясу WBC із Німеччини Агіт Кабаєл буде домінувати у суперважкому дивізіоні.