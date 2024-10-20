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Белью назвав бійця, якого вважає непереможним у праймі

Володимир Клепач — 20 жовтня, 16:10
Белью назвав бійця, якого вважає непереможним у праймі
Тоні Белью
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Колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті Тоні Белью вважає, що Рой Джонс-молодший у праймі був непереможним бійцем на рингу.

Про це Белью написав у соцмережі X.

"Ніхто не зміг би перемогти Роя Джонса-молодшого, який домінував у напівважкій вазі та переміг Джона Руїса, крапка".

Рой Джонс-молодший – чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях (середня, друга середня, напівважка, надважка). Загалом переміг 22 бійців за титул чемпіона світу.

Джонс став першим боксером за понад 100 років, який перейшов із середньої ваги у надважку і виграв титул чемпіона світу, здолавши Джона Руїса у 2003 році. Після цього він повернувся назад у напівважку вагу.

Рой Джонс був визнаний "Бійцем десятиліття" за версією Асоціації журналістів боксу США (1990-ті роки).

Раніше Белью оцінив шанси Тайсона Ф'юрі, якби той бився проти Мухаммеда Алі.

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