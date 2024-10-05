Белью оцінив шанси Ф'юрі, якби той бився проти Алі

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що Тайсон Ф'юрі не зміг би здолати праймового Мухаммеда Алі.

Слова британського боксера наводить instantcasino.com.

"Хто б переміг у бою Ф'юрі – Алі? Мухаммед. Я завжди дивився за Алі, вивчав і копіював те, що він робив.

Алі особливий боксер, ніколи не було такого бійця, який міг би так рухатися і боксувати при таких габаритах, як в Мухаммеда", – сказав Белью.