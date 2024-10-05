Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Белью оцінив шанси Ф'юрі, якби той бився проти Алі

Руслан Травкін — 5 жовтня, 10:51
Белью оцінив шанси Ф'юрі, якби той бився проти Алі
Тоні Белью
Instagram

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що Тайсон Ф'юрі не зміг би здолати праймового Мухаммеда Алі.

Слова британського боксера наводить instantcasino.com.

"Хто б переміг у бою Ф'юрі – Алі? Мухаммед. Я завжди дивився за Алі, вивчав і копіював те, що він робив.

Алі особливий боксер, ніколи не було такого бійця, який міг би так рухатися і боксувати при таких габаритах, як в Мухаммеда", – сказав Белью.

Нагадаємо, Алі за кар'єру провів 61 поєдинок і здобув 56 перемог. Три поразки Алі зазнав уже після настання 36 років.

Бій-реванш між Ф’юрі та Усиком відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть титули чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі. Напередодні "Циганський король" видав чергову порцію трештоку, пославши н***й Усика, його менеджера та промоутера, а також усіх, хто підтримує українця.

Олександр Усик Мухаммед Алі Тоні Белью

Тоні Белью

Белью назвав найкращого панчера в історії боксу
Белью: Джойсу пора завершити кар'єру
Белью: Ф'юрі зможе перемогти Усика
Белью: Усика ніхто не переможе в крузервейті
Белью: Джошуа в усьому кращий за Дюбуа

Останні новини