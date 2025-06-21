Після Усика: Белью назвав наступного чемпіона світу у хевівейті

Колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью поділився думками про 20-річного боксера надважкої ваги Мозеса Ітауму (12-0, 10 KO).

Його слова цитує SportingTalk.

Белью зазначив, що Ітаумі не варто форсувати свою кар’єру в контексті титульних поєдинків. На думку британця, його молодший земляк має набратися досвіду з хорошими суперниками та провести декілька дванадцятираундових боїв.

"Я просто думаю, що не варто поспішати, бо коли переступиш межу, назад дороги немає. Він не отримує достатньо раундів проти суперників, які мають давати йому ці раунди. Я чув імена, які йому пропонують, наприклад, Енді Руїс. Я не кажу, що він не здолає Руїса. Думаю, здолає, але що далі? Я не думаю, що він готовий до 12-раундового бою за титул", – заявив Белью.

Тим не менш, ексчемпіон світу впевнений, що Ітаума – майбутнє хевівейту.

"Я вважаю, що він винятковий, він – майбутнє надважкої ваги. І коли Усик поступиться дорогою – це буде його шлях", – резюмував Белью.

Раніше стало відомо, що Ітаума та Вайт офіційно погодили поєдинок.