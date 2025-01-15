Белью назвав переможця реваншу Бетербієв – Бівол
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що у реванші Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) зуміє перемогти Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).
Про це британець сказав для Bigfightweekend.
"Я думаю, що в цьому бою буде інший результат, і Бівол переможе за очками. Знову ж таки, я вважаю, що перший поєдинок міг скластися в будь-який бік.
Я думаю, що того вечора Бівол боксував краще, але Бетербієв пресингував протягом усього поєдинку і перебив його. І мені здається, що чемпіонські раунди в тому поєдинку були важливими.
Мені сподобався бокс Бівола, він показав, що має навички. Я вважаю, що Дмитро вивчив урок з першого бою. Але якщо Бетербієв знову досягне успіху, то він може побитися з Джеєм Опетайєю", – сказав Белью.
Нагадаємо, 13 жовтня минулого року Бетербієв завершив об'єднання титулів у бою проти Дмітрія Бівола. Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.