Леффлер: Богачук є одним із найцікавіших боксерів

Промоутер Сергія Богачука (25-2, 24 КО) Том Леффлер підтвердив, що українець готовий проводити поєдинки з топовими боксерами свого дивізіону.

Його слова цитує BoxingScene.

"Немає жодних сумнівів у тому, що Богачук бажає битися з будь-яким боксером першої середньої ваги. Він є одним з найцікавіших бійців у боксі, його коефіцієнт нокаутів становить 96%, і він зацікавлений битися з будь-ким.

Ішмаель Девіс готувався до бою 21 грудня, тому він прийшов у чудовій формі, але Сергій показав свій клас, зупинивши його в шостому раунді. Це ще раз підтвердило нашу думку про те, що Сергій дійсно знаходиться на вершині дивізіону.

Після цього року всі тепер знають, що кожного разу, коли Сергій виходить на ринг, він збирається показати захопливий бій. Він - хлопець активних дій, який постійно йде вперед і не проти отримати кілька ударів, щоб завдавати своїх ударів.

У бою з Вірджілом вони обидва були побиті, але Богачука одразу відпустили, а Вірджіла залишили для спостереження. Це свідчить про те, наскільки Сергій виснажує суперників фізично у 12-раундовому бою. Сергій така собі залізна людина дивізіону – завжди на місці, завжди готовий до бою", – сказав Леффлер.