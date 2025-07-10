Тиску не існує, коли створюєш його сам: Усик вразив фанатів фантастичною формою

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував нову світлину у соцмережах, вразивши прихильників.

В Інстаграмі український боксер похизувався фантастичному фізичною формою, залишивши пафосний підпис під фото.

"Тиску не існує, коли створюєш його сам", – написав Олександр.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі".

Напередодні стало відомо, що GGBET став офіційним спонсором другого бою між Усиком і Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що Олександр потрапив до рейтингу найкращих боксерів в історії важкої ваги.