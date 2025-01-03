Ексчемпіон світу: Кроуфорд виб'є все лайно з Альвареса

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що Теренс Крофорд (40-0, 31 КО) зможе перемогти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО).

Його слова цитує GhettoLock.

"Чуття сильно підказувало, що настав час ретельно вивчати Канело і Кроуфорда. І ось що я вам скажу. Кроуфорд виб'є з Канело все лайно. Хочу, щоб ви це все знали", – сказав Бредлі.

Tim Bradley says that Bud is gone beat the shit outta Canelo 😳



Also says that @Realdevinhaney should swallow his pride & go back to fighting in the Mexican G-league in order to rebuild himself 🥊🥊🥊 pic.twitter.com/k1mWg2fPQ5 — Locked in daily (@GhettoLock) January 1, 2025

Зазначимо, що Канело та Кроуфорд ще не домовилися про бій. Олександр Усик вважає американця найкращим боксером світу станом на сьогодні.

Нагадаємо, що Теренс привітав українського боксера після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.