Ексчемпіон світу: Кроуфорд виб'є все лайно з Альвареса
Тімоті Бредлі
Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що Теренс Крофорд (40-0, 31 КО) зможе перемогти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО).
Його слова цитує GhettoLock.
"Чуття сильно підказувало, що настав час ретельно вивчати Канело і Кроуфорда. І ось що я вам скажу. Кроуфорд виб'є з Канело все лайно. Хочу, щоб ви це все знали", – сказав Бредлі.
Зазначимо, що Канело та Кроуфорд ще не домовилися про бій. Олександр Усик вважає американця найкращим боксером світу станом на сьогодні.
Нагадаємо, що Теренс привітав українського боксера після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.