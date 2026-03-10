Тім Цзю наступний бій проведе 5 квітня

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Тім Цзю (26-3, 18 КО) повернеться на ринг 5 квітня.

Про це повідомляє No Limit Boxing.

Суперником австралійця стане представник Албанії Денис Нур'я (20–0, 9 КО).

Поєдинок очолить вечір боксу на арені "Entertainment Centre" в австралійському Вуллонгоні.

В андеркаді відбудеться бій елімінатор за лінією IBF у другій легшій вазі між австралійцем Семом Гудманом та аргентинцем Родріго Фабіаном Руїсом.

Свій останній бій Цзю провів у грудні, коли за підсумками 10 раундів переміг Ентоні Веласкеса.