Усик особисто вручив Кроуфорду нагороду "Найкращого бійця 2025 року" від The Ring
Український боксер Олександр Усик взяв участь у церемонії нагородження Теренса Кроуфорда нагородою "Найкращий боєць 2025 року" від The Ring.
Про це журнал повідомив у своїх соцмережах.
Колишній абсолют особисто вручив нагороду Кроуфорду, якого свого часу називав найкращим боксером сьогодення.
У номінації американець обійшов таких претендентів як Дмитро Бівол, Наоя Іноуе, Джессі Родрігес та Фабіо Вордлі.
Нагадаємо, у 2025 році Теренс Кроуфорд провів лише один бій – переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Бад" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF.
Після цього Кроуофрд оголосив про завершення кар'єри, а WBO позбавила його поясу через небажання платити комісійні.
Раніше сам Усик очолив рейтинг P4P від ESPN та The Ring, який не включив його у номінацію.