Усик особисто вручив Кроуфорду нагороду "Найкращого бійця 2025 року" від The Ring

Український боксер Олександр Усик взяв участь у церемонії нагородження Теренса Кроуфорда нагородою "Найкращий боєць 2025 року" від The Ring.

Про це журнал повідомив у своїх соцмережах.

Колишній абсолют особисто вручив нагороду Кроуфорду, якого свого часу називав найкращим боксером сьогодення.

Oleksandr Usyk was on hand to give Terence Crawford his Male Fighter of The Year award ⭐️



The Ring Awards 2025 | Officially Presented by @SMCMENA_ and our Bronze sponsors @RedSeaGlobal and @Qiddiya 🏆 pic.twitter.com/ZYWsd7BCVa — Ring Magazine (@ringmagazine) January 31, 2026

У номінації американець обійшов таких претендентів як Дмитро Бівол, Наоя Іноуе, Джессі Родрігес та Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, у 2025 році Теренс Кроуфорд провів лише один бій – переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Бад" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF.

Після цього Кроуофрд оголосив про завершення кар'єри, а WBO позбавила його поясу через небажання платити комісійні.

Раніше сам Усик очолив рейтинг P4P від ESPN та The Ring, який не включив його у номінацію.