Усе вирішив останній раунд: записки суддів бою Тейлор – Серрано

Ірландська боксера Кеті Тейлор (24-1, 6 КО) перемогла пуерториканку Аманду Серрано (47-3-1, 31 КО) у бою за звання абсолютною чемпіонкою легкої ваги (до 61,2 кг).

Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів 95:94, 95:94, 95:94.

Двоє з рефері віддали перемогу ірландці в останньому раунді, що вирішило долю титулу.

У четвертому раунді Тейлор нанесла суперниці розсічення над лівим оком після чого активно працювала саме по цьому пошкодженню.

Зазначимо, що бій Тейлор – Серрано став другим поєдинком між цими боксерками. У квітні 2022 року ірландка також перемогла рішенням суддів.

Сьогоднішнє протистояння відбулося на AT&T Stadium в Арлінгтоні, США, у головному бою андеркарду Майк Тайсон – Джейк Пол.