Це був би доволі хороший бій, – колишній абсолютний чемпіон знайшов суперника Усику

Колишній абсолютний чемпіон світу у першій напівсередній вазі Джош Тейлор (19-3, 13 КО) висловився про шлях Олександра Усика (24-0, 15 КО) у професійному боксі.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Boxing News.

Британець припустив, хто із суперників міг би дати солідний бій непереможеному українцю. За його словами, таким опонентом міг би стати 21-річний Мозес Ітаума.

"Він ніби вже пройшов бокс. Тому, чесно кажучи, я навіть не знаю. Ітаума був би хорошим суперником, але для нього трохи рано. Хоча якщо він достатньо хороший, то він достатньо хороший. Як він каже, він боксує все життя, тож якщо ти хороший – значить хороший. Якщо готовий до цього – значить готовий. Чесно кажучи, це був би доволі хороший бій. І, мабуть, для мене він також був би вдалим", – сказав Тейлор.

"Новий Майк Тайсон" у своєму молодому віці вже має за спиною 13 звитяг (11 – нокаутом) на професійному рингу. Востаннє Ітаума перемагав у серпні 2025-го, коли легко нокаутував досвідченого Ділліана Вайта.

Цікаво, що Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа, переконаний, що саме Мозесу до снаги перемогти Усика.

Нагадаємо, що Олександр продовжує чекати офіційного оголошення свого наступного бою, який може відбутись влітку 2026-го. Раніше українцю дали "добро" на проведення добровільного захисту титулу WBC. Боксер із Криму запевняв, що хоче провести бій проти Деонтея Вайлдера, який 4 квітня у Лондоні вийде у ринг проти Дерека Чісори.

Раніше повідомлялось, що Усик хоче побитись проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.