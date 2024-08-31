Кроуфорд відмовився від ще одного чемпіонського титулу

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд офіційно звільнив титул WBA у напівсередній вазі.

Про це повідомляє сайт World Boxing Association.

Американець повідомив організацію, що хоче зберегти титул у першій середній вазі. Його боксерь здобув у серпні цього року у бою проти Мадрімова.

Новим володарем титулу стане Еймантас Станіоніс, який до цього володів поясом WBA World. Наступним поєдинком Кроуфорда може стати об'єднавчий бій з чемпіоном WBC і WBO Себастьяном Фундорою.

Нагадаємо, раніше Теренс вирішив відмовитися і від пояса в напівсередній вазі за версією WBO.