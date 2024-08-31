Кроуфорд відмовився від ще одного чемпіонського титулу
Теренс Кроуфорд
Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд офіційно звільнив титул WBA у напівсередній вазі.
Про це повідомляє сайт World Boxing Association.
Американець повідомив організацію, що хоче зберегти титул у першій середній вазі. Його боксерь здобув у серпні цього року у бою проти Мадрімова.
Новим володарем титулу стане Еймантас Станіоніс, який до цього володів поясом WBA World. Наступним поєдинком Кроуфорда може стати об'єднавчий бій з чемпіоном WBC і WBO Себастьяном Фундорою.
Нагадаємо, раніше Теренс вирішив відмовитися і від пояса в напівсередній вазі за версією WBO.