Має нерозкриті травми: ексчемпіон оцінив ймовірність відновлення кар'єри Кроуфорда

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 КО) висловився про кар'єру Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), оцінивши можливість повернення "Мисливця" у професійний ринг.

Його цитує Boxing News 24/7.

На його думку, колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях назавжди повішав боксерські рукавички на цвях.

"Гадаю, Бад закінчив. Думаю, це через травми. Справа не в тому, що він не хоче битися. Просто, ймовірно, він вже не може цього зробити, бо має нерозкриті травми, які, мабуть, постійно йому заважають. Мені здається, що Бад зробив достатньо, заробив достатньо грошей і дуже вдало їх інвестував, тож йому не потрібно повертатися й битися.

Зазвичай ті, хто повертається, потребують грошей. А Баду гроші не потрібні. Гадаю, він щасливий і задоволений тим, чого досяг у спорті. Я не бачу варіанту, щоб він повернувся. Він – король цього покоління", – сказав Бредлі.