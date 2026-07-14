Має нерозкриті травми: ексчемпіон оцінив ймовірність відновлення кар'єри Кроуфорда
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 КО) висловився про кар'єру Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), оцінивши можливість повернення "Мисливця" у професійний ринг.
Його цитує Boxing News 24/7.
На його думку, колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях назавжди повішав боксерські рукавички на цвях.
"Гадаю, Бад закінчив. Думаю, це через травми. Справа не в тому, що він не хоче битися. Просто, ймовірно, він вже не може цього зробити, бо має нерозкриті травми, які, мабуть, постійно йому заважають. Мені здається, що Бад зробив достатньо, заробив достатньо грошей і дуже вдало їх інвестував, тож йому не потрібно повертатися й битися.
Зазвичай ті, хто повертається, потребують грошей. А Баду гроші не потрібні. Гадаю, він щасливий і задоволений тим, чого досяг у спорті. Я не бачу варіанту, щоб він повернувся. Він – король цього покоління", – сказав Бредлі.
Нагадаємо, що у 2025 році Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Мисливець" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього Теренс оголосив про завершення кар'єри.
Цікаво, що нещодавно відомий промоутер Едді Гірн не виключив варіанту із можливим відновленням кар'єри Кроуфорда. Своєб чергою Теренс зізнався, чи хотів свого часу спробувати свої сили в ММА.