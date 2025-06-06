Інтереси не були враховані, – Теофімо висловився про зрив бою з Хейні

Чемпіон світу з боксу за версією WBO Теофімо Лопес розповів, чому вирішив відмовитись від поєдинку з Девіном Хейні.

Слова американця наводить Boxing News 24/7.

"Наші інтереси не були враховані в контракті. Я не поїду в Саудівську Аравію, не знаючи що станеться. Це грає на руку тільки Хейні. Їм плювати на поразку. Їм потрібні гроші, і вони придумають, як подати позов проти мене.



Вийди та кидай удари, а не просто бігай по рингу всі 12 раундів. Я виріс на інших стилях ведення бою. Те, як б'ється Хейні – це не бокс. Їм слід влаштувати бій Роландо Ромеро з Хейні", – розповів Лопес.