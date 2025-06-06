Інтереси не були враховані, – Теофімо висловився про зрив бою з Хейні
Чемпіон світу з боксу за версією WBO Теофімо Лопес розповів, чому вирішив відмовитись від поєдинку з Девіном Хейні.
Слова американця наводить Boxing News 24/7.
"Наші інтереси не були враховані в контракті. Я не поїду в Саудівську Аравію, не знаючи що станеться. Це грає на руку тільки Хейні. Їм плювати на поразку. Їм потрібні гроші, і вони придумають, як подати позов проти мене.
Вийди та кидай удари, а не просто бігай по рингу всі 12 раундів. Я виріс на інших стилях ведення бою. Те, як б'ється Хейні – це не бокс. Їм слід влаштувати бій Роландо Ромеро з Хейні", – розповів Лопес.
Поєдинок мав відбутись 16 серпня в Саудівській Аравії. Двобій відбудеться у проміжній вазі – 145 фунтів (близько 65,8 кг).
У травні обоє провели свої поєдинки у травні на Таймс-Сквер у Нью-Йорку, де Хейні закрив поразку від Гарсії у нудному поєдинку з Раміресом. Лопес переміг американця Арнольда Барбосу (32-1, 11 КО).
Раніше своїми думками щодо зриву поєдинку поділився сам Хейні.