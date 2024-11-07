Атлас дав пораду Чухаджяну на реванш з Еннісом

Відомий американський тренер Тедді Атлас дав пораду Карену Чухаджяну (24-2, 13 КО) на бій проти американця Джарона Енніс (32-0, 29 КО). Фахівець вважає, що Карен має приділити увагу роботі ніг.

Про це Атлас сказав у власному подкасті.

"Хороша стратегія для Карена – це розумні відступи ногами, а не просто втечі. Відступати і шукати можливості удару. Тоді він матиме кращий шанс на перемогу в бою або хоча б на створення більшої кількості атак, щоб зробити бій більш цікавим, ніж їх перший поєдинок.

Але це також дасть шанс Еннісу трохи більше попрацювати по корпусу і, можливо, знайти спосіб зупинити хлопця, якого буде дуже важко зупинити, адже Карен знає, як треба битися. У нього подібний стиль. У результаті я скажу, що бій знову пройде усі раунди, і я виберу переможцем Енніса", – сказав Атлас.