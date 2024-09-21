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Чухаджян дізнався місце та дату проведення чемпіонського бою проти Енніса

Андрій Яросименко — 21 вересня, 10:32
Чухаджян дізнався місце та дату проведення чемпіонського бою проти Енніса
Джарон Енніс і Карен Чухаджян
Getty images

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) дізнався дату та місце поєдинку проти володаря титулу IBF Джарона Енніса (32-0, 29 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch.

За інформацією джерела, поєдинок пройде у Філадельфії, США. Дата – 9 листопада 2024 року. Зазначимо, що на кону зустрічі стоятиме титул чемпіона IBF, для українця цей бій стане першим, з можливістю завоювати повноцінний чемпіонський пояс.

Енніс у своєму останньому поєдинку очікувано переміг вірмена Давіда Аванесяна. Бій було завершено після жорсткого нокдауну у 5 раунді.

Чухаджян у травні здолав Гаррі Скарффа та здобув титул чемпіона IBF Interim у напівсередній вазі.

Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Минулого місяця тренер Чухаджяна, В’ячеслав Сенченко, заявив, що він знає, як перемогти американця.

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