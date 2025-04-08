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Екстренер Тайсона розкритикував Хрговича за перемогу над Джойсом

Руслан Травкін — 8 квітня 2025, 10:55
Екстренер Тайсона розкритикував Хрговича за перемогу над Джойсом
Тедді Атлас
Скриншот

Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом вважає, що Філіп Хргович (18-1, 14 КО) хоч і переміг Джо Джойса, але показав слабкий виступ.

Про це Атлас заявив у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Хргович змінив тренера, але він зовсім не покращився. Ми бачимо від нього те саме щоразу, лівий прямий і правий боковий. Це все, що ми від нього бачимо.

І все це кожного разу. Я не бачив, щоб новий тренер змінював його комбінації або зробив би Філіпа більш креативним", – сказав Атлас.

Нагадаємо, за підсумками 10 раундів Хргович здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Після бою Філіп також заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.

Бокс Джо Джойс Філіп Хргович Тедді Атлас

Тедді Атлас

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