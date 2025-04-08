Екстренер Тайсона розкритикував Хрговича за перемогу над Джойсом

Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом вважає, що Філіп Хргович (18-1, 14 КО) хоч і переміг Джо Джойса, але показав слабкий виступ.

Про це Атлас заявив у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Хргович змінив тренера, але він зовсім не покращився. Ми бачимо від нього те саме щоразу, лівий прямий і правий боковий. Це все, що ми від нього бачимо.

І все це кожного разу. Я не бачив, щоб новий тренер змінював його комбінації або зробив би Філіпа більш креативним", – сказав Атлас.